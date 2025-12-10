Офис генпрокурора засекретил статистику по СЗЧ: названа причина

Офис генерального прокурора ограничил доступ к информации о военных уголовных правонарушениях в условиях военного положения. Причина заключается в том, что она относится к категории сведений с ограниченным доступом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора в Telegram.
Отмечается, что засекречивание статистики по правонарушениям, в том числе самовольному оставлению части является "вынужденным и законным" шагом, который направлен на:
"Распространение даже обобщенных статистических данных о количестве таких правонарушений может нанести существенный вред оборонной деятельности и информационной безопасности, в частности путем создания благоприятной среды для манипуляций и враждебной пропаганды", - говорится в заявлении.
Офис генпрокурора пояснил, что ограничению подлежат статистика по уголовным правонарушениям, предусмотренным разделом XIX УК Украины (военные преступления или уголовные правонарушения против установленного порядка несения военной службы (статьи 401-435-1)) и информация о лицах, которые их совершили.
Кроме того, засекречена и информация, связанная с этими уголовными правонарушениями, которая содержится в документах органов прокуратуры.
Отмечается также, что эти ограничения будут применяться только в период действия военного положения в Украине.
Напомним, в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий наказание для военных, которые решили добровольно вернуться на службу после первого самовольного оставления части.
Отметим, в Украине упростят процедуру освобождения от уголовной ответственности тех, кто самовольно оставил часть, но вернулся и продолжил службу.