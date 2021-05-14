Венедиктова об обжаловании домашнего ареста Медведчука: скорее всего, будет апелляция

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, будет ли Офис генпрокурора обжаловать меру пресечения, избранную нардепу Виктору Медведчуку . Подозреваемого в государственной измене нардепа суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Об этом шла речь в эфире программы " Свобода слова Савика Шустера ".

Венедиктова отметила, что сначала она хочет посмотреть на мотивацию судьи, который принял решение по Медведчуку, но, скорее всего, прокуратура будет подавать апелляцию.

"Я не считаю, что вчера было что-то такое, за что должно быть стыдно, или мы чем-то должны быть недовольны. Пойдем ли в апелляцию? Посмотрим. Скорее всего, мы пойдем в апелляцию, потому что я уверена в том документе, который подготовила. Я еще посмотрю на мотивацию судьи", - сказала она.

Напомним, вчера Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Медведчука и решил отправить его под домашний арест.

Как писало РБК-Украина, после этого, на Медведчука надели электронный браслет.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера", основная тема которого - суд над Медведчуком, эксперты, среди которых Алексей Данилов, Сергей Щербина, Ирина Венедиктова и другие, дают ответ на вопрос, сколько в Украине российских агентов.

Кроме того, эксклюзивно Генеральный прокурор Украины прокомментирует детали дела против одного из лидеров ОПЗЖ относительно государственной измены. Также станет известно, кто следующим попадет под санкции СНБО.

Выпуск "Cвободы слова Савика Шустера" от 14 мая

Напомним, в прошлом выпуске ток-шоу показали большой сюжет, в котором свидетели преступления Красной армии в селе Великий Житин 10 января 1946 года рассказали о зверствах воинов СССР.



Также показали сам документ из архивов Службы безопасности Украины о преступлениях Красной армии в селе Ровенской области.



Еще глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана Сергей Куницын рассказал об участии украинских ветеранов Афганистана в боевых действиях на Донбассе и о поездке в Москву в 2014 году.



Ну и традиционно не обошлось без скандалов. Поэтому смотрите спор между Нестором Шуфричем и Русланом Кошулинским об украинской идентификации.



Ну и смотрите, как полиция использует электрошокеры в разных странах мира.