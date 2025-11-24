Офіс генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії клініку Odrex в Одесі

В Офісі генпрокурора повідомили, що слідчі отримали висновок клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації. У висновку йдеться, що серед іншого були виявлені факти недотримання клінікою Odrex вимог законодавства при призначенні на посаду лікарів, ведення медичної документації з порушенням вимог наказів МОЗ України.

"У зв’язку з цим, Офісом Генерального прокурора до Міністерства охорони здоров’я України направлено заяву про проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання ТОВ "Дім Медицини" (МД "ОДРЕКС") вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, за результатами проведення якої, та у разі виявлення відповідних порушень, вирішення питання про припинення ліцензії", - йдеться у ній.

Що відомо про гендиректора клініки Odrex

Зазначається, що генеральний директор Odrex Тигран Арутюнян у липні 2023 року увійшов до складу робочої групи з посилення ролі приватних закладів охорони здоров’я у відновленні та розвитку системи охорони здоров’я під керівництвом міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка.

На думку журналістів, Odrex може скористатися своїми звʼязками і заручитися підтримкою очільника МОЗ, щоб зберегти ліцензію медичного закладу.

Смерть пацієнта у Odrex

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичній установі в Одесі. За даними ЗМІ, йдеться про смерть місцевого бізнесмена Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці Odrex.

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Ними стали завідувач хірургічного відділення Віталій Русаков та лікарка-онколог Марина Бєлоцерковська. За даними слідства, дії цих двох лікарів спричинили смерть пацієнта.

Ці лікарі, за висновками комісійної судово-медичної експертизи, не забезпечили належного реагування на ознаки ускладнення та не вжили необхідних заходів для його своєчасного лікування. Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з настанням смерті пацієнта.

Слідство вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті. Зокрема, за даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Крім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Бізнесмен помер в Odrex 27 жовтня 2024 року.

Після скандалу почали з’являтися розповіді родичів інших пацієнтів, які померли після лікування в Odrex та постраждалих. Усі вони розповідають про те, що їх рідним була надана невірна медична допомога, про тиск і вимагання грошей з боку адміністрації закладу, а також фальсифікації документів.