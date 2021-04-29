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Офис генпрокурора Украины проверит списки высланных из Чехии российских дипломатов

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 20:39
Офис генпрокурора Украины проверит списки высланных из Чехии российских дипломатов Фото: замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Офис генпрокурора Украины проверит список высланных из Чехии сотрудников российского посольства. Они могут быть причастны к вооруженному конфликту на Донбассе.

Об этом в Twitter сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Пример сотрудничества Офиса генпрокурора Украины и СМИ. “Бабель" собрал фамилии российских дипломатов, которые могли координировать спецоперации в Чехии и быть причастными к вооруженному конфликту в Украине. Проверяем", - написал Мамедов.

Напомним, ранее Чехия выдворила сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской военной разведки со взрывом на складе боеприпасов.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе РФ.

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