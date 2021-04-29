Офис генпрокурора Украины проверит списки высланных из Чехии российских дипломатов
Офис генпрокурора Украины проверит список высланных из Чехии сотрудников российского посольства. Они могут быть причастны к вооруженному конфликту на Донбассе.
Об этом в Twitter сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.
"Пример сотрудничества Офиса генпрокурора Украины и СМИ. “Бабель" собрал фамилии российских дипломатов, которые могли координировать спецоперации в Чехии и быть причастными к вооруженному конфликту в Украине. Проверяем", - написал Мамедов.
Напомним, ранее Чехия выдворила сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской военной разведки со взрывом на складе боеприпасов.
Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе РФ.