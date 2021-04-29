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Офіс генпрокурора України перевірить списки висланих з Чехії російських дипломатів

Новость на русском → Київ, Четвер 29 квітня 2021 20:39
Офіс генпрокурора України перевірить списки висланих з Чехії російських дипломатів Фото: заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Офіс генпрокурора України перевірить список висланих з Чехії співробітників російського посольства. Вони можуть бути причетні до збройного конфлікту на Донбасі.

Про це в Twitter повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Приклад співпраці офісу генпрокурора України та ЗМІ. "Бабель" зібрав прізвища російських дипломатів, які могли координувати спецоперації в Чехії і бути причетними до збройного конфлікту в Україні. Перевіряємо", - написав Мамедов.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської військової розвідки з вибухом на складі боєприпасів.

Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Румунія оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ.

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