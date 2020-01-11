Офис генпрокурора Украины изменил квалификацию катастрофы "Боинга"

Фото: катастрофа Боинга (www.president.gov.ua)

В Украине преступление считают умышленным убийством людей

Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию преступления в отношении которого расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

Как отмечается в сообщении, следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. Проведение досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ.

По информации Офиса генпрокурора, квалификация изменена по результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии и учитывая признание Ираном сбитие самолета авиакомпании "МАУ" военными этой страны.

Ранее сообщалось, что расследование катастрофы украинского "Боинга" в Иране проводилось по по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей).

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Отметим, генштаб вооруженных сил Ирана 11 января заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".