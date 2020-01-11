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Офіс генпрокурора України змінив кваліфікацію катастрофи "Боїнга"

Новини » Політика     11.01.2020 - 16:48
Офіс генпрокурора України змінив кваліфікацію катастрофи "Боїнга"
Фото: катастрофа Боїнга (www.president.gov.ua)

В Україні злочин вважають умисним вбивством людей

Офіс генерального прокурора Україні змінив кваліфікацію злочину щодо якого розслідується загибель людей внаслідок авіакатастрофи літака рейсу PS752 в Ірані. Про це повідомляє прес-служба Офісу.

Як зазначається в повідомлені, наразі слідство продовжуватиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака. Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню СБУ.

За інформацією Офісу генпрокурора, кваліфікацію змінено за результатами опрацювання даних, отриманих в результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії та враховуючи визнання Іраном збиття літака авіакомпанії "МАУ" військовими цієї країни.

Раніше повідомлялося, що розслідування катастрофи українського "Боїнгу" в Ірані проводилося за за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорт, якщо вони спричинили загибель людей).

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана до Києва. Серед загиблих в результаті краху літака 11 громадян України.

Відзначимо, генштаб збройних сил Ірану 11 січня заявив, що український пасажирський літак Boeing в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки".

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