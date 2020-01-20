После обысков в аэропорту Запорожья экс-чиновнику объявили подозрение

Офис генерального прокурора по согласованию с прокуратурой Запорожской области сообщили о подозрении одному из экс-чиновников КП "Международный аэропорт "Запорожье". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением и совершении служебного подлога, в результате чего коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млн грн (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"Так, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве, которое расследуется УСБУ в области, относительно предполагаемого служебного подлога, злоупотребления служебным положением и растраты бюджетных средств, выделенных на реконструкцию КП "Международный аэропорт "Запорожье", по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины", - говорится в сообщении.

В ходе процессуальных действий изъяты документы, которые будут способствовать установлению обстоятельств совершения преступления, а также денежные средства в размере свыше 1 млн гривен.



"Досудебное следствие продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 января Служба безопасности Украины проводила обыски на территории Международного аэропорта "Запорожье". По словам директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Валерия Зломинога, обыски касались уголовных дел, которые возбудили еще в 2015 году на тогдашнее руководство аэропорта.

Кроме того, 2 декабря Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура провели обыски в аэропорту Одессы в выявлении схемы хищения 11 млн гривен, выделенных на ремонт аэропорта.