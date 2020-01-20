Після обшуків в аеропорту Запоріжжя екс-чиновнику оголосили підозру

Офіс генерального прокурора за погодженням із прокуратурою Запорізької області повідомили про підозру одному з експосадовців КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, експосадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем та вчиненні службового підроблення, внаслідок чого комунальному підприємству завдано збитків на суму понад 1,5 млн грн (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

"Так, прокуратура області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, яке розслідується УСБУ в області, щодо ймовірного службового підроблення, зловживання службовим становищем та розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України", - йдеться у повідомленні.

У ході процесуальних дій вилучено документи, які сприятимуть встановленню обставин вчинення злочину, а також грошові кошти у розмірі понад 1 млн гривень.



"Досудове слідство триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 січня Служба безпеки України проводила обшуки на території Міжнародного аеропорту "Запоріжжя". За словами директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Валерія Зломинога, обшуки стосувалися кримінальних справ, які порушили ще у 2015 році на тодішнє керівництво аеропорту.

Крім того, 2 грудня Служба безпеки України та Генеральна прокуратура провели обшуки в аеропорту Одеси через виявлення схеми розкрадання 11 млн гривень, виділених на ремонт аеропорту.