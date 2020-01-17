СБУ проводит обыски в аэропорту Запорожья

Фото: аэропорт "Запорожье" (ozh.aero)

Обыски касаются уголовных дел, которые возбудили еще в 2015 году на тогдашнее руководство аэропорта

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в международном аэропорту города Запорожья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета.

По словам директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Валерия Зломинога, обыски касаются уголовных дел, которые возбудили еще в 2015 году на тогдашнее руководство аэропорта.

"Однако данное дело вызывает более вопросов, чем ответов, потому что события, о которых идет речь в постановлении об обыске имели место в 2017 году, а дело возбуждено еще в 2015 году... Там целый перечень статей 191, 164, 366. Однако это мало о чем говорит, потому что нужно знать события, именно инкриминируют руководству, что было в то время. На сегодня известно, что обыск происходит в законном русле без каких-либо нарушений или злоупотреблений со любой стороны", - заявил он.

В мэрии отметили, что следственно-оперативные действия не повлияли на режим работы аэропорта и он работает в штатном режиме без задержки рейсов.

Напомним, 2 декабря Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура провели обыски в аэропорту Одессы из-за выявленной схемы хищения 11 млн гривен, выделенных на ремонт аэропорта.

Кроме того, ранее Государственное бюро расследований совместно с ГПУ провело обыски на таможенных постах аэропорта "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на запорожской таможне.