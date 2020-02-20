ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Офіс генпрокурора розслідує близько 300 справ про військові злочини на Донбасі

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 13:48
Офіс генпрокурора розслідує близько 300 справ про військові злочини на Донбасі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні планують створити реєстр порушень норм міжнародного гуманітарного права

Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у близько 300 масштабних кримінальних провадженнях за фактами військових злочинів на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як зазначив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов під час зустрічі з представниками Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, на даний момент збору, документування і досудове розслідування військових злочинів носить системний характер. Такі справи надсилаються до департаменту нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

"Прокурори на центральному рівні здійснюють процесуальне керівництво у близько 300 масштабних кримінальних проваджень. Предметом розгляду обласних прокуратур є понад 12 тис. кримінальних проваджень", - повідомили в ОГП.

Також планується створення реєстру порушень норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, туди планують вносити інформацію про атаки на цивільні об'єкти, вбивства і тортури військовополонених і цивільних осіб.

Наголошується, що з початку збройної агресії Офіс генпрокурора передав в Міжнародний кримінальний суд 13 інформаційних повідомлень про тяжких порушеннях міжнародного гуманітарного права в Криму і на Донбасі.

Нагадаємо, в січні прокуратури Донецької та Луганської областей завершили формування самостійних структурних підрозділів - управлінь нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. До їх складу увійшли 60 прокурорів.

Також РБК-Україна писало, що ОГП зареєстрував 14 кримінальних проваджень за свідченнями звільнених полонених. Звільнені бранці повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням і про тортури.

Офіс генпрокурора продовжує збір доказів щодо трагедії біля Дебальцевого Офіс генпрокурора повідомив бойовику "ДНР" підозру в тортурах українських полонених
Новини України ГПУвійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся