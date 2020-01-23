На Донбассе создали спецуправления по военным преступлениям

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Управления созданы по поручению генпрокурора

Прокуратуры Донецкой и Луганской областей завершили формирование самостоятельных структурных подразделений - управлений надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Управления созданы по поручению генерального прокурора Руслана Рябошапки. В состав вошли 60 прокуроров.



Вновь созданные управления будут осуществлять процессуальное руководство и контроль за расследованием в уголовных производствах относительно преступлений против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, неприкосновенности государственных границ и других преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины



Сейчас прокуроры областных и местных прокуратур в Донецкой и Луганской областях осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в более 10,5 тысяч уголовных производств данной категории.

Региональные подразделения также тесно будут сотрудничать с общественными правозащитными организациями по вопросам документирования военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и коммуницировать с пострадавшими или свидетелями преступных действий. Кроме того, будут координировать работу правоохранительных органов в Донецкой и Луганской областях на этом направлении.

Ранее Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.

Напомним, Офис Генерального прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по свидетельствам освобожденных пленных.