ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе создали спецуправления по военным преступлениям

Новости » Политика     23.01.2020 - 17:41
На Донбассе создали спецуправления по военным преступлениям
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Управления созданы по поручению генпрокурора

Прокуратуры Донецкой и Луганской областей завершили формирование самостоятельных структурных подразделений - управлений надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Управления созданы по поручению генерального прокурора Руслана Рябошапки. В состав вошли 60 прокуроров.

Вновь созданные управления будут осуществлять процессуальное руководство и контроль за расследованием в уголовных производствах относительно преступлений против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, неприкосновенности государственных границ и других преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины

Сейчас прокуроры областных и местных прокуратур в Донецкой и Луганской областях осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в более 10,5 тысяч уголовных производств данной категории.

Региональные подразделения также тесно будут сотрудничать с общественными правозащитными организациями по вопросам документирования военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и коммуницировать с пострадавшими или свидетелями преступных действий. Кроме того, будут координировать работу правоохранительных органов в Донецкой и Луганской областях на этом направлении.

Ранее Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.

Напомним, Офис Генерального прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по свидетельствам освобожденных пленных.

Прокуратура подала иск об истребовании 35 гектаров с особняком Медведчука, - "Наші гроші" Суд удалил назначенных Рябошапкой прокуроров из дела Майдана
Новости Украины Прокуратура
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь