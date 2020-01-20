Генпрокуратура открыла дела по свидетельствам освобожденных пленных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках

Офис Генерального прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по свидетельствам освобожденных пленных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Офис генпрокурора.

Отмечается, что освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны боевиков.

"Прокуроры Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств относительно нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, в отчете организации Human Right Watch говорится, что в течение 2019 года российская власть в оккупированном Крыму продолжала издеваться из крымских татар, преследуя десятки людей по сфабрикованным обвинениям в терроризме.

Кроме того, председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что Россия удерживает за решеткой только в "крымских делах" по меньшей мере 89 человек.

Как известно, 25 декабря на Керченском мосту на въезде в оккупированный Крым российские силовики задержали пятерых крымских татар. Они возвращались из Москвы из заседания суда по делу первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".