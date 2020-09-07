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Офис генпрокурора рассказал о дальнейших действиях по выданным РФ "вагнеровцам"

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 14:57
Офис генпрокурора рассказал о дальнейших действиях по выданным РФ "вагнеровцам"
Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Выданных России наемников частной военной компании "Вагнера", которые воевали на Донбассе и были задержаны в Беларуси, будут заочно привлекать к ответственности. В отношении них могут запустить также международные механизмы.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Он напомнил, что украинская сторона оперативно отреагировала на задержании группы "вагнеровцев" в Беларуси и отправила запрос на экстрадицию 28 из них. Однако официальный Минск принял решение выдать их России. Это обстоятельство ситуацию кардинально не меняет.

"Мы собрали достаточную доказательную базу совершения преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. Они все подозреваются, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные", - добавил Мамедов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что задержание "вагнеровцев" в Беларуси стало результатом срыва спецоперации якобы спецслужб Украины и США.

Более 30 наемников были задержаны накануне президентских выборов в Беларуси. По данным украинской стороны, часть из них воевала на Донбассе, поэтому их должны были передать Киеву. В конце концов Минск не удовлетворил этот запрос и передал их России.

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