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Офіс генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців"

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 14:57
Офіс генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців"
Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Виданих Росії найманців приватної військової компанії "Вагнера", які воювали на Донбасі і були затримані в Білорусі, будуть заочно притягати до відповідальності. Щодо них можуть запустити також міжнародні механізми.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Він нагадав, що українська сторона оперативно відреагувала на затримання групи "вагнерівців" у Білорусі і відправила запит на екстрадицію 28 з них. Проте офіційний Мінськ ухвалив рішення видати їх Росії. Ця обставина ситуацію кардинально не змінює.

"Ми зібрали достатню доказову базу вчинення злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі. Вони усі підозрюються, тому будемо притягати їх до відповідальності на національному рівні і використовувати інші інструменти кримінального процесу, в тому числі міжнародні", - додав Мамедов.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що затримання "вагнерівців" у Білорусі стало результатом зриву спецоперації нібито спецслужб України і США.

Понад 30 найманців були затримані напередодні президентських виборів у Білорусі. За даними української сторони, частина з них воювала на Донбасі, тому їх мали передати Києву. Зрештою Мінськ не задовольнив цей запит і передав їх Росії.

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