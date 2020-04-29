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Офіс генпрокурора перевірить порушення карантину в Лук'янівському СІЗО

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 11:20
Офіс генпрокурора перевірить порушення карантину в Лук'янівському СІЗО
Фото: Лук'янівське СІЗО (РБК-Україна)

Адміністрація не забезпечує ув'язнених захисними засобами

Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу за фактами порушення карантину в Лук'янівському СІЗО. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що внесено відомості до ЄРДР за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб, які виявила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова в ході моніторингового візиту до Лук'янівського СІЗО.

За її словами, адміністрація СІЗО не забезпечила засобами індивідуального захисту ув'язнених, що направляються до судів або на проведення слідчих дій і необхідну ізоляцію після повернення.

"З моменту введення в пенітенціарній системі карантину з Київського слідчого ізолятора до судів було доставлено 1648 осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, медична частина СІЗО виявилася не готовою до роботи в умовах карантину, персонал СІЗО і медичні працівники не використовують засоби індивідуального захисту. Порушується порядок дезінфекції одягу та взуття, а також правила прийому посилок, бандеролей і передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українських тюрмах зросла кількість хворих COVID-19. Нові випадки коронавірусу виявили у чотирьох співробітників, а також у двох ув'язнених у Кропивницькому та Чернівецькому слідчих ізоляторах.

Зазначимо, у Раді з'явився перший з 2016 року законопроект про амністію, який пропонує відпустити в'язнів через розповсюдження коронавірусу.

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