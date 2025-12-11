UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Офіс Генпрокурора передав в суд справу Кадирова: в чому підозрюють гауляйтера Чечні

Фото: гауляйтер Чечні Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Офіс Генерального прокурора України 11 грудня передав в суд обвинувальний акт, який стосується глави Чечні Рамзана Кадирова. Його підозрюють в організації вторгнення в Україну та допомозі російському режиму в розв'язуванні війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

Слідство встановило, що Кадиров серед іншого організував вторгнення підконтрольних йому підрозділів росгвардії (російський аналог Національної гвардії України), міністерства внутрішніх справ РФ у Чечні та міністерства оборони РФ на територію України для ведення агресивної війни та окупації територій.

Контрольовані Кадировим збройні формування захоплювали населені пункти в Україні, скоювали численні воєнні злочини проти цивільного населення та військовополонених, активно порушували закони та звичаї війни.

"Також установлено, що обвинувачений, маючи повну політичну й адміністративну владу в Чеченській Республіці, з метою продовження агресивної війни проти України організовував створення нових військових підрозділів, їх укомплектування, підготовку та фінансування", - зазначається у повідомленні ОГПУ.

Кадиров, маючи доступ до ЗМІ та інтернет-ресурсів, неодноразово виправдовував та глорифікував вторгнення РФ в Україну, окупацію українських територій та воєнні злочини. Серед воєнних злочинів, скоєних безпосередньо за вказівкою Кадирова:

  • Наказ не брати українських військових у полон після удару Сил оборони України 29 жовтня 2024 року по військовому об’єкту у м. Гудермес, Чечня;
  • Утримання понад 200 українських військовополонених в місцях дислокації збройних формувань в Чечні, де українців використали у якості "живого щита" для захисту об'єктів від атак.

"Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 110,  ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників; злочин агресії; воєнні злочини)", - резюмували у повідомленні Генпрокуратури.

Нагадаємо, що 1 вересня 2025 року Служба безпеки України повідомила про заочну підозру главі Чечні Рамзану Кадирову. Він наказав використовувати українських полонених як "живий щит" для російських окупантів.

До цього, ще у 2022 році Служба безпеки Україн оголосила в розшук голову Чечні Рамзана Кадирова. Кадиров вважається "особою, яка переховується від органів досудового розслідування", його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у веденні агресивної війни.

КадировЧечняВійна в Україні