Офіс Генпрокурора передав в суд справу Кадирова: в чому підозрюють гауляйтера Чечні

Слідство встановило, що Кадиров серед іншого організував вторгнення підконтрольних йому підрозділів росгвардії (російський аналог Національної гвардії України), міністерства внутрішніх справ РФ у Чечні та міністерства оборони РФ на територію України для ведення агресивної війни та окупації територій.

Контрольовані Кадировим збройні формування захоплювали населені пункти в Україні, скоювали численні воєнні злочини проти цивільного населення та військовополонених, активно порушували закони та звичаї війни.

"Також установлено, що обвинувачений, маючи повну політичну й адміністративну владу в Чеченській Республіці, з метою продовження агресивної війни проти України організовував створення нових військових підрозділів, їх укомплектування, підготовку та фінансування", - зазначається у повідомленні ОГПУ.

Кадиров, маючи доступ до ЗМІ та інтернет-ресурсів, неодноразово виправдовував та глорифікував вторгнення РФ в Україну, окупацію українських територій та воєнні злочини. Серед воєнних злочинів, скоєних безпосередньо за вказівкою Кадирова:

Наказ не брати українських військових у полон після удару Сил оборони України 29 жовтня 2024 року по військовому об’єкту у м. Гудермес, Чечня;

Утримання понад 200 українських військовополонених в місцях дислокації збройних формувань в Чечні, де українців використали у якості "живого щита" для захисту об'єктів від атак.

"Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників; злочин агресії; воєнні злочини)", - резюмували у повідомленні Генпрокуратури.