Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям всех прокуроров

Офис генерального прокурора открыл доступ ко всем данным деклараций нынешних прокуроров ОГП, а также бывших сотрудников Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Сообщается, что соответствующее решение принял заместитель генпрокурора Гюндуз Мемедов, отменив специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса генерального прокурора, которые были применены предыдущим руководством ГПУ.

"Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)", - сообщили в ОГП.

Отмечается, что ограничения были введены в марте 2018 на основании Закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Ранее РБК-Украина писало, что в октябре 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) открыло доступ к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра.

Также сообщалось, что в НАПК заявили о наработках законопроекта об антикоррупционной стратегии. Закон планируют подготовить к марту.