ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАПК опубликовало декларации военных прокуроров

Новости » Общество    07.10.2019 - 18:00
НАПК опубликовало декларации военных прокуроров
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Был открыт доступ к декларациям 117 военных прокуроров

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) открыло доступ к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что в понедельник, 7 октября, НАПК открыло доступ к декларациям 117 военных прокуроров. Все декларации стали доступны для просмотра в реестре.

"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра. Открыто 596 документов по 117 человек", - говорится в сообщении.

НАПК опубликовало декларации военных прокуроров

Ранее сообщалось, что НАПК планирует раскрыть декларации военных прокуроров с марта 2017 по 4 октября 2019. При этом, они доступ к ним не будет закрывать их в дальнейшем.

До этого, 16 сентября, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак отменил постановление, которое запрещало открытый доступ к декларациям военных прокуроров.

Напомним, в 2017 году НАПК скрыло декларации сотрудников Генпрокуратуры. В декабре 2017 года суд отказался рассекретить электронные декларации военных прокуроров. Тогда же стало известно, что они были засекречены решением бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

В декларации Березкина нашли нарушения Раде рекомендуют принять закон о перезапуске НАПК
Новости Украины НАПК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь