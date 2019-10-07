НАПК опубликовало декларации военных прокуроров

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Был открыт доступ к декларациям 117 военных прокуроров

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) открыло доступ к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что в понедельник, 7 октября, НАПК открыло доступ к декларациям 117 военных прокуроров. Все декларации стали доступны для просмотра в реестре.

"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра. Открыто 596 документов по 117 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НАПК планирует раскрыть декларации военных прокуроров с марта 2017 по 4 октября 2019. При этом, они доступ к ним не будет закрывать их в дальнейшем.

До этого, 16 сентября, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак отменил постановление, которое запрещало открытый доступ к декларациям военных прокуроров.

Напомним, в 2017 году НАПК скрыло декларации сотрудников Генпрокуратуры. В декабре 2017 года суд отказался рассекретить электронные декларации военных прокуроров. Тогда же стало известно, что они были засекречены решением бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса.