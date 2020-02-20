В НАПК разрабатывают закон об антикоррупционной стратегии

Фото: Александр Новиков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Руководство НАПК представило отчет на заседании комитета Рады

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили о наработках законопроекта об антикоррупционной стратегии. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, на заседании комитета 19 февраля глава Нацагентства Александр Новиков доложил о ходе перезагрузки органа и выполнении полномочий при осуществлении сотрудничества с лицами - обличителями и принятии мер по их правовой и иной защите. Также он рассказал о планах ведомства на будущее.

По словам Новикова, закон в ведомстве планируют подготовить к марту.

"Планируется максимально упростить процедуру электронного декларирования; разрабатывается законопроект по антикоррупционной стратегии, который планируется подготовить к марту; создается отдельное подразделение, которое будет заниматься просветительской работой, продолжается работа над созданием реестра деклараций о финансовом состоянии политических партий, который должен быть запущен до 16 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник анонсировалось, что антикоррупционный комитет заслушает руководство НАПК. Ведомство представило свой отчет на заседании антикоррупционного комитета 19 февраля.

Как писало РБК-Украина, 18 октября закон авторства президента Владимира Зеленского, которым дается старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции, вступил в силу.