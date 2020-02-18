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Офіс генпрокурора спростував відставку Рябошапки

Новини » Політика     18.02.2020 - 15:27
Офіс генпрокурора спростував відставку Рябошапки
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Офіс генпрокурора назвав інформацію про відставку Рябошапки чутками

Офіс генпрокурора спростував відставку глави відомства Руслана Рябошапки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

У прес-службі назвали кадрові зміни в Офісі генпрокурора чутками.

"Це інформаційна провокація та чергова атака проти реформи прокуратури, свідчення того, що ми не є зручними. Я та заступники генерального прокурора на місці, виконуємо свої обов’язки" - зазначив Рябошапка.

Раніше ряд ЗМІ писали, що Рябошапка після зустрічі на Банковій збирається у відставку. Президент нібито висловив невдоволення роботою Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський призначив Єрмака на посаду керівника Офісу президента після того, як його попередній очільник Андрій Богдан подав у відставку.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що піде у відставку, коли усвідомить, що виконав свою місію.

Зазначимо, посли країн "Великої сімки" (G7) заявили, що призначення і звільнення керівництва Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повинно відбуватися відповідно до чинного законодавства.

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