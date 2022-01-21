Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко

Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Прокуроры просят применить к нему содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Прокуроры будут настаивать на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен.
"Офисом Генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата - пятого президента Украины в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня состоялся брифинг адвокатов Порошенко. Защитник Илья Новиков заявил, что они подали апелляцию на решение суда об аресте активов политика. Заседание запланировано на 3 февраля.
Напомним, ранее о намерении обжаловать меру пресечения Петру Порошенко заявило Государственное бюро расследований.
Отметим, 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и предписал политику сдать загранпаспорт.