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Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку

Автор: Анастасія Рокитна

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку. Прокурори просять застосувати до нього - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Прокурори наполягатимуть на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

"Офісом Генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного народного депутата - п’ятого президента України у вигляді особистого зобов’язання", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сьогодні відбувся брифінг адвокатів Порошенка. Захисник Ілля Новіков заявив, що вони подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Засідання заплановане на 3 лютого.

Нагадаємо, раніше про намір оскаржити запобіжний захід Петру Порошенку заявило Державне бюро розслідувань.

Зазначимо, 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і наказав політику здати закордонний паспорт.

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Петро Порошенко