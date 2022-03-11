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Офис генпрокурора начал расследование по обстрелу аэропорта Луцка

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 11 марта, российский оккупант совершил авиаудар по аэропорту Луцка, в результате чего погибли четыре человека. Офис генерального прокурора начал расследование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей",- пишет пресс-служба.

Расследованием занялись следователи управления СБУ в Волынской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, количество погибших в результате авиаудара по Луцкому аэропорту возросло до четырех человек. Позже выяснилось, что враг применил четыре крылатые ракеты.

Война России против Украины продолжается шестнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская ФедерацияУкраинаЛуцк