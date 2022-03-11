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Офіс генпрокурора розпочав розслідування щодо обстрілу аеропорту Луцька

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 11 березня, російський окупант здійснив авіаудар по аеропорту Луцька, внаслідок чого загинули чотири людини. Офіс генерального прокурора розпочав розслідування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей",- пише пресслужба.

Розслідуванням зайнялися слідчі управління СБУ у Волинській області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, кількість загиблих внаслідок авіаудару по луцькому аеропорту зросла до чотирьох осіб. Пізніше з'ясувалося, що ворог застосував чотири крилаті ракети.

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