Обстрел аэродрома в Луцке: оккупант запустил четыре крылатые ракеты из района Черного моря
Во время авиаудара по аэропорту Луцка, оккупант применил четыре крылатые ракеты. Вероятно, они были запущены из района Черного моря.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйко.
"По информации военных, обстрел состоялся 4-мя крылатыми ракетами. По оценкам командования, возможно были выпущены с бомбардировщика армии РФ из района Черного моря",- пишет Погуляйко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, количество погибших в результате авиаудара по Луцкому аэропорту возросло до четырех человек.
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