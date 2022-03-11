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Обстрел аэродрома в Луцке: оккупант запустил четыре крылатые ракеты из района Черного моря

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Пятница 11 марта 2022 13:42
Обстрел аэродрома в Луцке: оккупант запустил четыре крылатые ракеты из района Черного моря Фото: обстрел аэродрома в Луцке (t.me/vlastinet/12155)
Автор: Сергей Пышкин

Во время авиаудара по аэропорту Луцка, оккупант применил четыре крылатые ракеты. Вероятно, они были запущены из района Черного моря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйко.

"По информации военных, обстрел состоялся 4-мя крылатыми ракетами. По оценкам командования, возможно были выпущены с бомбардировщика армии РФ из района Черного моря",- пишет Погуляйко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, количество погибших в результате авиаудара по Луцкому аэропорту возросло до четырех человек.

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