Офис генпрокурора готов запустить "горячую линию" для приема доказательств агрессии РФ

Офис генерального прокурора готов запустить "горячую линию" для приема доказательств агрессии Российской Федерации в случае ее нового вторжения. Такая линия будет работать в режиме 24/7.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, все зафиксированные украинцами любые возможные проявления агрессии России, фото-, видео- и другие материалы станут важными доказательствами преступлений против Украины.

"Они в том числе будут основой судебных процессов над преступниками как на национальном, так и международном уровне. В случае необходимости, в Офисе генпрокурора будет организована круглосуточная "горячая линия", куда каждый 24/7 сможет предоставить такую ​​информацию по телефону, мессенджеру или по электронной почте. Вместе с тем мы рассчитываем на дипломатический, мирный и переговорный способ урегулирования ситуации", - добавила она.