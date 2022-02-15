Офис генпрокурора готов запустить "горячую линию" для приема доказательств агрессии РФ

Офис генерального прокурора готов запустить "горячую линию" для приема доказательств агрессии Российской Федерации в случае ее нового вторжения. Такая линия будет работать в режиме 24/7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, все зафиксированные украинцами любые возможные проявления агрессии России, фото-, видео- и другие материалы станут важными доказательствами преступлений против Украины.
"Они в том числе будут основой судебных процессов над преступниками как на национальном, так и международном уровне. В случае необходимости, в Офисе генпрокурора будет организована круглосуточная "горячая линия", куда каждый 24/7 сможет предоставить такую информацию по телефону, мессенджеру или по электронной почте. Вместе с тем мы рассчитываем на дипломатический, мирный и переговорный способ урегулирования ситуации", - добавила она.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать России от дальнейшего обострения ситуации.
А у президента России Владимира Путина назвали информацию западных СМИ о вторжении в Украину 16 февраля нагнетанием напряженности.