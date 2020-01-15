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Офіс генпрокурора допускає розшифровку чорних скриньок МАУ у Франції

Новини » Політика     15.01.2020 - 16:57
Офіс генпрокурора допускає розшифровку чорних скриньок МАУ у Франції
Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

Україна вже направила відповідний запит французькій стороні

В Офісі генпрокурора допускають розшифровку чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ у Франції. Про це на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки заявила глава міжнародно-правового департаменту Офісу генпрокурора Поліна Чиж, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, українська сторона направила Франції запит на спільну розшифровку "чорних скриньок", якщо Тегеран вирішить передати їх Парижу. У той же час вона підкреслила, що інформація про передачу Франції офіційно не підтвердилася.

"Ми попросили їх розглянути можливість виділити експерта або групу експертів, які можуть приїхати на територію України і проводити з нами розслідування і розкриття інформації з чорних скриньок. По-друге, ми попросили розглянути можливість, у випадку якщо це буде зроблено на території Франції, дозволити нашим експертам взяти участь у цьому процесі на території Франції", - зазначила Чиж.

Вона також назвала "найгіршим варіантом" розшифровку чорних скриньок в Ірані.

Нагадаємо, сьогодні Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України звернулися до Ірану з запитом передати бортові самописці.

Відзначимо, Кабінет міністрів виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців. Протягом тижня сім'ям виплатять по 200 тисяч гривень. Очікується, що Іран відповідно до Монреальської конвенції виплатить ще по 345 тисяч доларів.

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