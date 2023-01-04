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Офіс генпрокурора з 24 лютого зареєстрував понад 62 тисячі воєнних злочинів РФ

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Середа 04 січня 2023 06:47
Офіс генпрокурора з 24 лютого зареєстрував понад 62 тисячі воєнних злочинів РФ Фото: ОГП з 24 лютого зареєстрував понад 62 тисячі воєнних злочинів РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення Росії зареєстрували 62 210 злочинів агресії та воєнних злочинів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Із них 60 477 - щодо порушення законів та звичаїв війни, 67 - планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 40 - пропаганди війни, 1 626 - інші", - зазначили прокурори.

Окрім цього, в ОГП вказали, що було зафіксовано 17 335 злочинів проти національної безпеки, з яких:

  • 10 449 - щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • 1 911 - державної зради;
  • 3 868 - колабораційної діяльності;
  • 380 - пособництва агресору;
  • 62 - диверсії;
  • 665 - інші.

Нагадаємо, що раніше у МЗС закликали створити міжнародний трибунал з розслідування злочинів Росії.

Україна також заявляла про намір заснувати одноразовий міжнародний трибунал для суду над Путіним та його найближчим оточенням.

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