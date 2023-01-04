Офіс генпрокурора з 24 лютого зареєстрував понад 62 тисячі воєнних злочинів РФ

Українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення Росії зареєстрували 62 210 злочинів агресії та воєнних злочинів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора .

Окрім цього, в ОГП вказали, що було зафіксовано 17 335 злочинів проти національної безпеки, з яких:

"Із них 60 477 - щодо порушення законів та звичаїв війни, 67 - планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 40 - пропаганди війни, 1 626 - інші", - зазначили прокурори.

Нагадаємо, що раніше у МЗС закликали створити міжнародний трибунал з розслідування злочинів Росії.

Україна також заявляла про намір заснувати одноразовий міжнародний трибунал для суду над Путіним та його найближчим оточенням.

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