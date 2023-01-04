Офис генпрокурора с 24 февраля зарегистрировал более 62 тысяч военных преступлений РФ

Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировали 62 210 преступлений агрессии и военных преступлений оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора .

"Из них 60 477 - по поводу нарушения законов и обычаев войны, 67 - планирования, подготовки или развязывания и ведения агрессивной войны, 40 - пропаганды войны, 1 626 - другие", - отметили прокуроры.

Кроме того, в ОГП указали, что было зафиксировано 17 335 преступлений против национальной безопасности, из которых: