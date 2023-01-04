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Офис генпрокурора с 24 февраля зарегистрировал более 62 тысяч военных преступлений РФ

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Среда 04 января 2023 06:47
Офис генпрокурора с 24 февраля зарегистрировал более 62 тысяч военных преступлений РФ Фото: ОГП с 24 февраля зарегистрировал более 62 тысяч военных преступлений РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировали 62 210 преступлений агрессии и военных преступлений оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Из них 60 477 - по поводу нарушения законов и обычаев войны, 67 - планирования, подготовки или развязывания и ведения агрессивной войны, 40 - пропаганды войны, 1 626 - другие", - отметили прокуроры.

Кроме того, в ОГП указали, что было зафиксировано 17 335 преступлений против национальной безопасности, из которых:

  • 10 449 - относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • 1 911 - государственной измены;
  • 3 868 - коллаборационной деятельности;
  • 380 - пособничества агрессору;
  • 62 - диверсии;
  • 665 - другие.

Напомним, что ранее в МИД призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений России.

Украина также заявляла о намерении создать одноразовый международный трибунал для суда над Путиным и его ближайшим окружением.

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