Офис генпрокурора с 24 февраля зарегистрировал более 76 тысяч преступлений РФ
Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения РФ в целом зарегистрировали 76 583 преступления оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"Преступления агрессии и военные преступления: 58 163. Из них: 56 419 - о нарушении законов и обычаев войны, 67 - о планировании, подготовке или разрешении и ведении агрессивной войны, 40 - пропаганде войны, 1 637 - другие", - отметили прокуроры.
Кроме того, в ОГП указали, что было зарегистрировано 18 420 преступлений против национальной безопасности, из них:
- 11 530 - относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- 1 924 - в отношении государственной измены;
- 3 850 - по коллаборационной деятельности;
- 377 - по пособничеству государству-агрессору;
- 63 - относительно диверсии;
- 676 - другие.
Напомним, что ранее в МИДе призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений России.
Украина также заявляла о намерении учредить единовременный международный трибунал для суда над Путиным и его ближайшим окружением.
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