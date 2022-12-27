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Офис генпрокурора с 24 февраля зарегистрировал более 76 тысяч преступлений РФ

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Вторник 27 декабря 2022 06:20
Офис генпрокурора с 24 февраля зарегистрировал более 76 тысяч преступлений РФ Фото: Офис генпрокурора с 24 февраля зарегистрировал более 76 тысяч преступлений РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения РФ в целом зарегистрировали 76 583 преступления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Преступления агрессии и военные преступления: 58 163. Из них: 56 419 - о нарушении законов и обычаев войны, 67 - о планировании, подготовке или разрешении и ведении агрессивной войны, 40 - пропаганде войны, 1 637 - другие", - отметили прокуроры.

Кроме того, в ОГП указали, что было зарегистрировано 18 420 преступлений против национальной безопасности, из них:

  • 11 530 - относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • 1 924 - в отношении государственной измены;
  • 3 850 - по коллаборационной деятельности;
  • 377 - по пособничеству государству-агрессору;
  • 63 - относительно диверсии;
  • 676 - другие.

Напомним, что ранее в МИДе призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений России.

Украина также заявляла о намерении учредить единовременный международный трибунал для суда над Путиным и его ближайшим окружением.

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