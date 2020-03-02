ОЭСР ухудшила прогноз по мировой экономике из-за коронавируса

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мирового ВВП в 2020 году с 2,9% до 2,4% в связи с влиянием коронавируса на экономику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый обзор организации.

Прогноз по росту Китая снижен до уровня ниже 5% после роста ВВП этой страны на 6,1% в 2019 году.

Как отмечается в обзоре, коронавирус Covid-19 для глобальной экономики является самой большой опасностью после финансового кризиса 2008 года. Вирус распространяется из Китая в другие регионы, вызывая человеческие страдания и экономические проблемы. Это вызывает обеспокоенность по поводу здоровья и риска более широких запретов на передвижение людей, товаров и услуг, что снижает доверие бизнеса и потребителей и замедляет производство.

Прогноз ОЭСР содержит сценарий, в котором коронавирус приведет к существенному замедлению в Китае, Японии, Корее и Австралии, однако другие страны пострадают меньше. По другому сценарию вирус будет распространяться по принципу "домино", что приведет к сокращению мирового роста до 1,5%.

"В обоих случаях ОЭСР призывает правительства действовать незамедлительно, чтобы ограничить распространение коронавируса, защитить людей и предприятия от его последствий и поддержать спрос в экономике", - говорится в обзоре.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает два наиболее вероятных сценария развития ситуации с коронавирусом Covid-19: с локализацией болезни на относительно ограниченной территории и ее дальнейшее распространение.