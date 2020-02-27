В НБУ пока не видят проблем для украинской экономики из-за коронавируса

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Спрос на украинский экспорт не сократился

В Национальном банке Украины пока не видят проблем для украинской экономики из-за распространения корона вируса. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба центробанка.

Как отметил Сологуб, украинские экспортеры, поставляющие продукцию в Китай, не сокращали объемы выручки после обострения ситуации с коронавирусом.

По его словам, были некоторые проблемы с логистикой, но сейчас они решены. Более половины нашего экспорта в Китай - это зерно, продукты питания и шрот. Спрос на эти продукты не снизился ни со стороны Китая, ни на мировом рынке.

"По моему мнению, эта ситуация имела краткосрочный эффект. Возможно, некоторое влияние будет в будущем, но глобально мы не видим проблем для украинской экономики", - добавил Сологуб.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает два наиболее вероятных сценария развития ситуации с коронавирусом Covid-19: с локализацией болезни на относительно ограниченной территории и ее дальнейшее распространение.