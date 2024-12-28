Одягнуть боді-камери. В Україні вигадали новий метод боротьби з корупцією серед податківців

За словами Гетманцева, всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені боді-камерами.

"Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби "порєшать" з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок. Вважаю це ефективним антикорупційним заходом", - наголосив він.

Голова фінансового комітету Ради також пояснив, що на додаток до камер податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами.