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Одягнуть боді-камери. В Україні вигадали новий метод боротьби з корупцією серед податківців

Фото: в Україні запровадять новий метод боротьби з корупцією (freepik-com)
Автор: Каріна Левицька

В Україні запровадять новий метод боротьби з корупцією. Для цього податкові перевірки будуть оснащені боді-камерами.

Про це заявив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

За словами Гетманцева, всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені боді-камерами.

"Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби "порєшать" з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок. Вважаю це ефективним антикорупційним заходом", - наголосив він.

Голова фінансового комітету Ради також пояснив, що на додаток до камер податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як податкова дізнається про закордонні доходи українців.

Ми також писали, що минулого місяця Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) оголосив вирок колишній в.о. начальника ГУ Державної податкової служби Одеської області та її заступнику, яких упіймали на хабарництві у 2020 році.

Детальніше про цю справу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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