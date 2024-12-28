Наденут боди-камеры. В Украине придумали новый метод борьбы с коррупцией среди налоговиков

В Украине введут новый метод борьбы с коррупцией. Для этого налоговые проверки будут оснащены боди-камерами.
Об этом заявил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.
По словам Гетманцева, все налоговики при осуществлении налоговых проверок будут оснащены боди-камерами.
"Это сделает невозможным злоупотребления со стороны налоговиков, как и попытки "порешать" со стороны недобросовестных плательщиков. А также запись снимет любые споры относительно качества проведения проверок. Считаю это эффективной антикоррупционной мерой", - подчеркнул он.
Глава финансового комитета Рады также пояснил, что в дополнение к камерам налоговики будут оснащены планшетами и переносными принтерами.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, как налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев.
Мы также писали, что в прошлом месяце Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) огласил приговор бывшему и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы Одесской области и ее заместителю, которых поймали на взяточничестве в 2020 году.
Подробнее об этом деле можно узнать в материале РБК-Украина.
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