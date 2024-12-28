Наденут боди-камеры. В Украине придумали новый метод борьбы с коррупцией среди налоговиков

По словам Гетманцева, все налоговики при осуществлении налоговых проверок будут оснащены боди-камерами.

"Это сделает невозможным злоупотребления со стороны налоговиков, как и попытки "порешать" со стороны недобросовестных плательщиков. А также запись снимет любые споры относительно качества проведения проверок. Считаю это эффективной антикоррупционной мерой", - подчеркнул он.

Глава финансового комитета Рады также пояснил, что в дополнение к камерам налоговики будут оснащены планшетами и переносными принтерами.