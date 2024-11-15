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Одну з центральних автодоріг у напрямку Києва перекрили: що сталось (фото)

Автодорога М-06 "Київ - Чоп" у напрямку столиці перекрита (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Зранку п'ятниці, 15 листопада, на автодорозі М-06 "Київ - Чоп" у Київській області сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) із потерпілими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Telegram.

Що відомо про ДТП на трасі М-06 "Київ - Чоп"

Правоохоронці розповіли, що сьогодні близько 9 години ранку дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталась на 56 км автодороги "Київ - Чоп" (у Київській області).

Наголошується, що:

  • автодорога в напрямку Києва перекрита
  • автівки скеровують на другорядну дорогу для об'їзду місця ДТП
  • патрульні забезпечують охорону місця події.

"Водії, будьте уважними за кермом та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Плануйте маршрут своїх поїздок із урахуванням цієї інформації", - підсумували у патрульній поліції та опублікували фото з місця події.

Допис Патрульної поліції (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)

Як водіям і пішоходам вберегти власне життя

Правоохоронці нагадали українцям, що з огляду на поточні погодні умови і водіям, і пішоходам варто бути обережними та дотримуватись ПДР.

"Засніжило Україну. Зазвичай, перший сніг викликає радість у дітей, у водіїв та пішоходів - занепокоєння. Щоб уникнути неприємностей, нагадуємо вам правила поведінки на дорозі, яких слід неухильно дотримуватись", - йдеться у дописі патрульних.

Водіям радять:

  • обирати безпечну швидкість руху автомобіля
  • уважно стежити за технічною справністю транспортного засобу (особливо перед початком руху)
  • відмовитись від ризикованих маневрів
  • збільшити дистанцію між автомобілями
  • користуватись засобами пасивної безпеки
  • під час зупинки - обов'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію

Поради пішоходам є такими:

  • переходити дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника
  • у жодному разі не вибігати на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки
  • у темну пору доби чи за умов недостатньої видимості "виділяти" себе, одягнувши світлоповертаючі елементи

"Зважайте на погодні умови, неухильно дотримуйтеся ПДР та бережіть себе", - підсумували в поліції.

Поради водіям і пішоходам (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Києві на Теремках автобус протаранив кілька авто і вилетів на тротуар. Внаслідок ДТП одна людина загинула, четверо - були госпіталізовані. Водію автобуса повідомили про підозру.

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