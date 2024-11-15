Одну з центральних автодоріг у напрямку Києва перекрили: що сталось (фото)

Що відомо про ДТП на трасі М-06 "Київ - Чоп"

Правоохоронці розповіли, що сьогодні близько 9 години ранку дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталась на 56 км автодороги "Київ - Чоп" (у Київській області).

Наголошується, що:

автодорога в напрямку Києва перекрита

автівки скеровують на другорядну дорогу для об'їзду місця ДТП

патрульні забезпечують охорону місця події.

"Водії, будьте уважними за кермом та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Плануйте маршрут своїх поїздок із урахуванням цієї інформації", - підсумували у патрульній поліції та опублікували фото з місця події.

Допис Патрульної поліції (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)

Як водіям і пішоходам вберегти власне життя

Правоохоронці нагадали українцям, що з огляду на поточні погодні умови і водіям, і пішоходам варто бути обережними та дотримуватись ПДР.

"Засніжило Україну. Зазвичай, перший сніг викликає радість у дітей, у водіїв та пішоходів - занепокоєння. Щоб уникнути неприємностей, нагадуємо вам правила поведінки на дорозі, яких слід неухильно дотримуватись", - йдеться у дописі патрульних.

Водіям радять:

обирати безпечну швидкість руху автомобіля

уважно стежити за технічною справністю транспортного засобу (особливо перед початком руху)

відмовитись від ризикованих маневрів

збільшити дистанцію між автомобілями

користуватись засобами пасивної безпеки

під час зупинки - обов'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію

Поради пішоходам є такими:

переходити дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника

у жодному разі не вибігати на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки

у темну пору доби чи за умов недостатньої видимості "виділяти" себе, одягнувши світлоповертаючі елементи

"Зважайте на погодні умови, неухильно дотримуйтеся ПДР та бережіть себе", - підсумували в поліції.

Поради водіям і пішоходам (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)