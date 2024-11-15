Одну из центральных автодорог в направлении Киева перекрыли: что случилось (фото)

Утром пятницы, 15 ноября, на автодороге М-06 "Киев - Чоп" в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Telegram.
Правоохранители рассказали, что сегодня около 9 часов утра дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на 56 км автодороги "Киев - Чоп" (в Киевской области).
Отмечается, что:
"Водители, будьте внимательны за рулем и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Планируйте маршрут своих поездок с учетом этой информации", - подытожили в патрульной полиции и опубликовали фото с места происшествия.
Пост Патрульной полиции (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)
Правоохранители напомнили украинцам, что учитывая текущие погодные условия и водителям, и пешеходам следует быть осторожными и соблюдать ПДД.
"Заснежило Украину. Обычно первый снег вызывает радость у детей, у водителей и пешеходов - беспокойство. Чтобы избежать неприятностей, напоминаем вам правила поведения на дороге, которые следует неукоснительно соблюдать", - говорится в сообщении патрульных.
Водителям советуют:
Советы пешеходам таковы:
"Учитывайте погодные условия, неукоснительно соблюдайте ПДД и берегите себя", - подытожили в полиции.
Советы водителям и пешеходам (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве на Теремках автобус протаранил несколько автомобилей и вылетел на тротуар. В результате ДТП один человек погиб, четверо - были госпитализированы. Водителю автобуса сообщили о подозрении.
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