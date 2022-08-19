UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одну из колонн россиян уничтожили на ее пути в сторону Запорожья, - мэрия Мариуполя

Фото: одну из колонн россиян уничтожили на ее пути в сторону Запорожья (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Колонна российской техники, которая двигалась в сторону Запорожья, так и не доехала до "конечного назначения". Ее уничтожили в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Имеем подтверждение от военных, что по оперативным уведомлением от инфосопротивления Мариуполя о движении в сторону Запорожья одной из колонн российской военной техники и живой силы, которая неожиданно для россиян не доехала до места предназначена и пошла за российским кораблем. К сожалению, не можем раскрыть всех подробностей, но факт - оккупированный город эффективно сопротивляется несмотря на жестокость режима!"- написал Андрющенко.

В свою очередь он напомнил, что информация тоже оружие и отметил, что сообщить о коллаборантах, предателей, перемещении врага, хранение техники и БК, руководства оккупантов или присоединиться к сопротивлению можно с помощью бота по ссылке.

Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, что Россия перебрасывает большое количество войск на юг Украины.

Добавим, недавно в Мариуполе зафиксировали движение российской военной колонны, которая состоит из инженерных и грузовых автомобилей, в сторону Бердянска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольЗапорожская областьВойна России против Украины