Колонну военной техники РФ заметили в Донецкой области: куда движется
В Мариуполе зафиксировано движение российской военной колонны, которая состоит из инженерных и грузовых автомобилей. Колонна движется в сторону Бердянска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Фиксируем очередное движение военной техники. В 12:10 утра движение инженерных и грузовых автомобилей, похожих визуально на автомобили РЭБ с грузовиками с живой силой в российской форме по пр. Строителей с пометкой "Z" в сторону выезда на с. Мангуш. Далее колонна замечена на выезде из Мангуша в сторону Бредянска", - рассказал он.
Напомним, Россия перебрасывает большое количество войск на юг Украины. В частности, для боевых действий против Вооруженных сил Украины РФ планирует задействовать тактические группы воздушно-десантных войск.
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