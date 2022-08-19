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Одну з колон росіян знищили на її шляху в бік Запоріжжя, - мерія Маріуполя

Фото: одну з колон росіян знищили на її шляху в бік Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Колона російської техніки, що рухалась в бік Запоріжжя, так і не доїхала до "кінцевого призначення". Її знищили в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Маємо підтвердження від військових, що за оперативним повідомленням від інфоспротиву Маріуполя про рух в бік Запоріжжя, одна з колон російської військової техніки та живої сили несподівано для росіян не доїхала до місця призначена і пішла за російським кораблем. На жаль, не можемо розкрити всіх подробиць, але факт - окуповане місто ефективно чинить спротив попри жорстокість режиму!" - написав Андрющенко.

Своєю чергою він нагадав, що інформація теж зброя і зазначив, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництва окупантів або долучитись до спротиву можна за допомогою боту за посиланням.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці розповіли, що Росія перекидає велику кількість військ на південь України.

Додамо, нещодавно в Маріуполі зафіксували рух російської військової колони, яка складається з інженерних і вантажних автомобілів, в бік Бердянська.

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