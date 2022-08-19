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Одну из колонн россиян уничтожили на ее пути в сторону Запорожья, - мэрия Мариуполя

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 19 августа 2022 14:56
Одну из колонн россиян уничтожили на ее пути в сторону Запорожья, - мэрия Мариуполя Фото: одну из колонн россиян уничтожили на ее пути в сторону Запорожья (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Колонна российской техники, которая двигалась в сторону Запорожья, так и не доехала до "конечного назначения". Ее уничтожили в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Имеем подтверждение от военных, что по оперативным уведомлением от инфосопротивления Мариуполя о движении в сторону Запорожья одной из колонн российской военной техники и живой силы, которая неожиданно для россиян не доехала до места предназначена и пошла за российским кораблем. К сожалению, не можем раскрыть всех подробностей, но факт - оккупированный город эффективно сопротивляется несмотря на жестокость режима!"- написал Андрющенко.

В свою очередь он напомнил, что информация тоже оружие и отметил, что сообщить о коллаборантах, предателей, перемещении врага, хранение техники и БК, руководства оккупантов или присоединиться к сопротивлению можно с помощью бота по ссылке.

Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, что Россия перебрасывает большое количество войск на юг Украины.

Добавим, недавно в Мариуполе зафиксировали движение российской военной колонны, которая состоит из инженерных и грузовых автомобилей, в сторону Бердянска.

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