ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Одну з колон росіян знищили на її шляху в бік Запоріжжя, - мерія Маріуполя

Новость на русском →
Маріуполь, П'ятниця 19 серпня 2022 14:56
Одну з колон росіян знищили на її шляху в бік Запоріжжя, - мерія Маріуполя Фото: одну з колон росіян знищили на її шляху в бік Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Колона російської техніки, що рухалась в бік Запоріжжя, так і не доїхала до "кінцевого призначення". Її знищили в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Маємо підтвердження від військових, що за оперативним повідомленням від інфоспротиву Маріуполя про рух в бік Запоріжжя, одна з колон російської військової техніки та живої сили несподівано для росіян не доїхала до місця призначена і пішла за російським кораблем. На жаль, не можемо розкрити всіх подробиць, але факт - окуповане місто ефективно чинить спротив попри жорстокість режиму!" - написав Андрющенко.

Своєю чергою він нагадав, що інформація теж зброя і зазначив, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництва окупантів або долучитись до спротиву можна за допомогою боту за посиланням.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці розповіли, що Росія перекидає велику кількість військ на південь України.

Додамо, нещодавно в Маріуполі зафіксували рух російської військової колони, яка складається з інженерних і вантажних автомобілів, в бік Бердянська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам