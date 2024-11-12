Одну з громад Сумської області планують евакуювати: що відомо

За його словами, рішення щодо евакуації буде винесено на обговорення Ради оборони.

Він зазначив, що за останні дні громада зазнала обстрілів, у тому числі із застосуванням 8 керованих авіабомб, які влучили по інфраструктурі, внаслідок чого було поранено шістьох людей.

"Знищено інфраструктуру: школу, одну з найкращих в області, дитячий садочок, житлові будинки, магазини", - повідомив Артюх.

Він додав, що у Краснопільській громаді залишаються кілька тисяч мешканців, включно з дітьми. Тому з метою їхнього захисту влада активно розглядає питання евакуації.

Артюх зазначив, що серед прикордонних громад уже було евакуйовано близько 39 тисяч осіб, зокрема 7 тисяч дітей.

Ситуація у Сумській області

Росія продовжує обстрілювати регіон, у тому числі активно застосовуючи КАБи проти мирного населення.

Вчора ворог продовжив завдавати авіаударів як по Сумській області, так і по іншим регіонам України.

Також нещодавно Росія вдарила балістичними ракетами по Сумах. Внаслідок цього було пошкоджено підприємство. Відомо про поранених..