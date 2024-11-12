Одну из общин Сумской области планируют эвакуировать: что известно

По его словам, решение об эвакуации будет вынесено на обсуждение Совета обороны.

Он отметил, что за последние дни община подверглась обстрелам, в том числе с применением 8 управляемых авиабомб, попавших по инфраструктуре, в результате чего были ранены шесть человек.

"Уничтожена инфраструктура: школа, одна из лучших в области, детский сад, жилые дома, магазины", - сообщил Артюх.

Он добавил, что в Краснопольской общине остаются несколько тысяч жителей, включая детей. Поэтому в целях их защиты власти активно рассматривают вопросы эвакуации.

Артюх отметил, что среди приграничных общин уже было эвакуировано около 39 тысяч человек, в том числе 7 тысяч детей.

Ситуация в Сумской области

Россия продолжает обстреливать регион, в том числе активно применяя КАБ против мирного населения.

Вчера враг продолжил наносить авиаудары как по Сумской области, так и по другим регионам Украины.

Также недавно Россия ударила баллистическими ракетами по Сумам. В результате было повреждено предприятие. Известно о раненых.