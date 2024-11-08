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Росія вдарила балістикою по підприємству в Сумах: є поранені

Суми, П'ятниця 08 листопада 2024 20:06
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Росія вдарила балістикою по підприємству в Сумах: є поранені Фото: Росія вдарила балістикою по Сумах (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові раніше сьогодні, 8 листопада, завдали ракетного удару по Сумах. В результаті атаки є пошкодження підприємства та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Сумської області.

За даними слідства, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств у Сумах.

"Унаслідок атаки ворога двоє працівників отримали поранення. Пошкоджено майно підприємства. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу", - наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що під час сьогоднішньої атаки по Сумах, ціллю ворога стала критична інфраструктура.

Зауважимо, що це не перший удар по місту за сьогодні. Ще вночі Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в Сумській області зафіксували швидкісну ціль. А незадовго після цього ЗМІ повідомили, що у Сумах пролунав вибух.

До того ж сьогодні окупанти вдарили по селищу Краснопілля Сумської області. Удар був завданий керованою авіабомбою, що потягло за собою кількох поранених. Зокрема рятувальники витягли з-під завалів жінку.

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