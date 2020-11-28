ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На одной из центральных улиц Киева до конца выходных перекрыли движение

Автор: Александр Белоус

Дорожные работы идут возле ЦУМа

На перекрестке ул. Крещатик и ул. Богдана Хмельницкого в Киеве начали устанавливать островок безопасности на пешеходном переходе. Движение транспорта ограничено до 20: 00 воскресенья, 29 ноября.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается в сообщении, работы дорожники выполнят в течение выходных. Основные работы планируют завершить к утру воскресенья.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит прощения за неудобства", - отметили в КГГА.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве ограничат движение автомобильного транспорта на эстакаде Южного моста. Ограничение будет действовать 23:00 27 ноября до 6:00 2 декабря.

Напомним, Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевдвижениеЦУМ