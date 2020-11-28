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На одній з центральних вулиць Києва до кінця вихідних перекрили рух

Автор: Олександр Білоус

Дорожні роботи тривають біля ЦУМу

На перехресті вул. Хрещатик і вул. Богдана Хмельницького у Києві розпочали встановлювати острівець безпеки на пішохідному переході. Рух транспорту обмежено до 20:00 неділі, 29 листопада.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається в повідомленні, роботи дорожники виконають упродовж вихідних. Основні роботи планують завершити до ранку неділі.

"Комунальна корпорація "Київавтодор". перепрошує за незручності", - зазначили в КМДА.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві обмежать рух автомобільного транспорту на естакаді Південного мосту. Обмеження діятиме 23:00 27 листопада до 6:00 2 грудня.

Нагадаємо, Київський метрополітен оголосив тендер на проектування другого виходу станції "Вокзальна" і реконструкції існуючої станції.

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