В одной из школ Северной Каролины произошла стрельба

Фото: FBI.gov

Сейчас полиция проводит операцию в старшей школе в городе Хэмпсте

В одной из школ в штате Северной Каролины произошло стрельба. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Іndependent.

Сообщается, что сейчас полиция проводит операцию в старшей школе в городе Хэмпстед, штат Северная Каролина в связи с информацией о стрельбе.

Как рассказал WECT капитан полиции Джеймс Роуэлл, информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в результате стрельбы в ресторане в Таузенд-Оксе в 40 милях от Лос-Анджелеса (Калифорния, США) погибли 13 человек, включая стрелка. Вечером 7 ноября неизвестный совершил более 30 выстрелов. Пострадавшие в панике выбегали из помещения и пытались скрыться на ближайшей заправке. На момент происшествия в ресторане находились более сотни посетителей.

Стрелок покончил с собой, когда увидел приближающихся к месту события полицейских.

Позже стало известно, что стрелок, который открыл огонь в ресторане города Таузанд-Окс под Лос-Анджелесом, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил США в Афганистане. 29-летний Иэн Дэвид Лонг в период с августа 2008 по март 2013 года проходил службу в Корпусе морской пехоты США. На протяжении семи месяцев он находился в Афганистане, где служил в подразделении морской пехоты в качестве пулеметчика.