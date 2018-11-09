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В одній зі шкіл Північної Кароліни сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 14:31
Фото: FBI.gov
Фото: FBI.gov

Зараз поліція проводить операцію в старшій школі в місті Хэмпсте

В одній зі шкіл у штаті Північної Кароліни сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Іndependent.

Повідомляється, що зараз поліція проводить операцію в старшій школі в місті Хемпстед, штат Північна Кароліна в зв'язку з інформацією про стрілянину.

Як розповів WECT капітан поліції Джеймс Роуелл, інформації про потерпілих не надходило.

Нагадаємо, в результаті стрілянини у ресторані в Таузенд-Оксе в 40 милях від Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США) загинули 13 людей, включаючи стрілка. Увечері 7 листопада невідомий здійснив понад 30 пострілів. Постраждалі в паніці вибігали з приміщення і намагалися сховатися на найближчій заправці. На момент події в ресторані знаходилися більше сотні відвідувачів.

Стрілок наклав на себе руки, коли побачив поліцейських, що наближаються до місця події.

Пізніше стало відомо, що стрілець, який відкрив вогонь в ресторані міста Таузанд-Окс під Лос-Анджелесом, раніше проходив службу в лавах збройних сил США в Афганістані. 29-річний Ян Девід Лонг в період з серпня 2008 по березень 2013 року проходив службу в Корпусі морської піхоти США. Протягом семи місяців він перебував в Афганістані, де служив у підрозділі морської піхоти в якості кулеметника.

 

 

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