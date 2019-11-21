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В одной из школ Ровенской области массово отравились дети

Новости » Происшествия     21.11.2019 - 11:58
В одной из школ Ровенской области массово отравились дети
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

По данным полиции, 12 детей отравились конфетами

В Здовбице Ровенской области с острым отравлением госпитализировали учеников местной общеобразовательной школы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Сообщается, что вчера, 20 ноября, в больницу с острым отравлением попали 12 учеников общеобразовательной школы в Здовбице. По данным полиции, школьников угостила конфетами одноклассница, после чего детям стало плохо. Их доставили в районную больницу с острым отравлением в состоянии средней тяжести, здоровью детей ничего не угрожает, они остаются в медучреждении.

Полиция начало досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины. В рамках дела полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, устанавливают причастных. Предварительно известно, что конфеты покупались на одном из рынков Ровно.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из киевских ресторанов отравились пятеро студентов. Работу ресторана приостановили до устранения нарушений.

До этого в октябре с диагнозом острый гастроэнтерит госпитализировали 16 студентов в Мариуполе.

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